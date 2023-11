Zermatt: Der Gletscher-Knatsch scheint endgültig beigelegt

Nach dem Schnee folgten die Bilder von der perfekt präparierten Piste Gran Becca . Die Veranstalter zeigten sich glücklich. Noch etwas glücklicher sind sie jetzt. Denn in einer Mitteilung schrieb das OK, dass die vier geplanten Abfahrten (am 11./12. November die Männer und eine Woche später die Frauen) planmässig stattfinden werden.

Für Sicherheitsnetze genutzt

Es handle sich um einen provisorischen Sturzraum und dieser würde für das temporäre Aufstellen der Sicherheitsnetze genutzt. Diese Netze würden später wieder entfernt. Gegen diese temporäre Nutzung hat die Baukommission keine Einwände. Sie teilte in einem Communiqué mit, dass die Sicherheitsnetze ausnahmsweise toleriert würden, «in Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit und in Anbetracht des temporären Charakters der Veranstaltung».

Viel Herzblut dabei

Ende Oktober hatte sich das OK bereits mit positiven News an die Öffentlichkeit wenden können. Denn da fand auf der Gran Becca die Schneekontrolle statt. «Der wiederkehrende, regelmässige Schneefall in den letzten zehn Tagen, die angelegten Schneedepots und die tiefen Temperaturen haben dafür gesorgt, dass der internationale Skiverband FIS für die Weltcup-Abfahrten der Männer vom 11./12. November grünes Licht gibt», schrieben die Veranstalter in einer Mitteilung.