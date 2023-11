Zermatt: Fallen die Rennen ums Matterhorn in den Schnee?

Es soll an diesem Wochenende zur grossen Premiere am Matterhorn kommen: Insgesamt zwei Weltcup-Abfahrten bei den Männern sind für Samstag und Sonntag auf der Piste «Gran Becca» geplant – doch ausgerechnet jetzt spielt das Wetter in Zermatt nicht mehr mit. Das zweite Training am Donnerstag musste aufgrund des starken Schneefalls abgesagt werden.