Zermatt: So verbrachte Marco Odermatt den «freien» Tag

Die Hoffnungen auf eine Abfahrt in Zermatt an diesem Wochenende sind nicht mehr ganz so gross. Hört man sich im Dorf um, ist die Stimmung eher gedämpft. Der Wetterbericht für Sonntag ist einfach zu schlecht – trotzdem ist man bei den Verantwortlichen noch guten Mutes und eine allfällige Absage wird es erst am Sonntag früh geben.