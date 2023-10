Zermatt: Sofortiger Baustopp – Weltcup-Piste liegt ausserhalb des Skigebiets

Zuletzt arbeiteten Bagger an der Piste.

Hier sollen in wenigen Wochen die Ski-Stars um Bestzeiten fahren.

Auf dem Theodulgletscher arbeiteten zuletzt Bagger im Eis. Mitte November sollen bei Zermatt/Cervinia Ski-Weltcuprennen der Männer und Frauen stattfinden. Die Arbeiten gaben jedoch zu reden, denn sie sollen sich ausgeweitet haben und in mehreren Bereichen über das im kommunalen Nutzungsplan vorgesehene Programm hinausgehen. Diese Kritik wies der Zermatter OK-Chef Franz Julen am Dienstag gegenüber 20 Minuten vehement zurück.

Nun jedoch der Paukenschlag. Auf dem Theodulgletscher können Teile der Weltcup-Piste nicht weitergebaut werden, so das SRF. Sie befinden sich entgegen der Julen-Aussagen doch ausserhalb der erlaubten Zone. Gegen den Entscheid kann Beschwerde geführt werden. Parallel dazu wird die kantonale Baukommission in Kürze Sichtungen vor Ort vornehmen. Eine vollständige Einstellung der Arbeiten lehnte die Kommission jedoch ab. Dies würde zu diesem Zeitpunkt «nicht dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entsprechen», so die Kommission im Communiqué.