Zermatt: Unbekannter Bergsteiger auf 4’500 Metern abgestürzt und verstorben

Auf dem Grenzgletscher bei der Dufourspitze wurde am Mittwochmorgen ein lebloser Körper gefunden.

Am Mittwoch gegen 10.15 Uhr erhielt die Kantonspolizei Wallis eine Meldung über eine leblose Person, die auf dem Grenzgletscher bei der Dufourspitze entdeckt wurde. Der Alpinist, welcher mutmasslich allein vom Grenzgipfel in Richtung Grenzsattel unterwegs war, stürzte auf einer Höhe von rund 4500 Meter über dem Meeresspiegel aus bislang ungeklärten Gründen auf der Südwestseite des Grats rund 200 Meter in die Tiefe.