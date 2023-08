Zermatt: Frau folgt ihrem Hund in Felswand und stürzt ab

In diesem Gebiet bei Zermatt stürzte die Frau in einer Felswand ab.

Von der Stadtion Blauherd in Richtung Sunnegga war eine Wanderin am 16. August in der Region Zermatt unterwegs. Sie hatte ihren frei laufenden Hund dabei. Wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mitteilt, folgte sie ihrem Hund in eine Felswand.