Matterhorn: Steinschlag überrascht Bergsteiger

Air Zermatt meldet am Montag das bisher einsatzreichste Wochenende dieses Sommers. Teilweise seien drei Helikopter gleichzeitig im Einsatz gestanden, am Samstag rückten Rettungscrews zu 24 Notfällen aus.

Es gab mehrere Todesfälle: Auf der Fiescheralp stürzte ein Deltasegler ab, der Pilot starb. Drei Bergsteiger stürzten bei ihren Touren am Bietschorn, Weissmies und Pizzo Gallina in die Tiefe und verunglückten tödlich. Zudem starb ein Bergsteiger am Allalin, nachdem er zusammen mit einer anderen Person in einen Gletscherabbruch gekommen war.