Zermatt: Wetter macht nicht mit, Training am Matterhorn abgesagt

In Zermatt stehen an diesem Wochenende die Männer-Abfahrten an.

Bereits am Donnerstag war an kein Training auf der Gran Becca zu denken. Dasselbe Bild am Freitag. Wegen zu viel Schneefall in der Nacht und am Morgen verzichten die Organisatoren erneut auf das Training. Man habe sich stattdessen dafür entschieden, die Rennstrecke für Samstag optimal vorzubereiten, heisst es weiter. Zuerst war der Start schon mal nach unten verschoben worden, letztlich war aber kein Training möglich.