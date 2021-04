«Arena»-Liveticker - Zerpflückt Sandro Brotz heute die Impfstrategie des Bundes?

Seit dem 19. April dürfen Schweizerinnen und Schweizer auf Restaurant-Terrassen wieder speisen, in Fitness-Studios pumpen und unter strengen Auflagen in Kinos Filme schauen oder an Konzerte gehen. Was die bürgerlichen Parteien begrüssten und als folgerichtigen Schritt bezeichneten, ging den linken Parteien zu weit: Als fahrlässig titulierten sie die Öffnungsschritte des Bundesrats. Was zieht Anne Lévy heute für ein Zwischenfazit?