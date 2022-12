Gansingen AG: Audi Sportback Unfall mit Totalschaden

Aus noch unbekannten Grüden war die 62-jährige Fahrerin in einer leichten Linkskurve geradeaus gefahren.

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag in Gansingen AG. Der Audi kam knapp vor einem Sturz die Böschung hinunter zum Stillstand.

Ein Unfall mit Totalschaden ereignete sich am Freitagnachmittag auf einer Landstrasse bei Gansingen AG. Wie die Aargauer Polizei am Samstag mitteilte, geriet eine 62-jährige Frau in einer Linkskurve rechts von der Strasse und prallte gegen die Böschung. Auf Bildern der Polizei sind erhebliche Schäden auf der rechten Seite des Autos zu sehen. Beide Radaufhängungen rechts scheinen zerstört zu sein.