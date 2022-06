Ukraine-Krieg : Zerstörung der wichtigsten Brücke zur Krim ist «Ziel Nummer 1» für Ukraine

In ihrem Abwehrkampf gegen Russland sieht die Ukraine auch die wichtige Brücke auf die Halbinsel Krim als militärisches Ziel. Habe man die benötigten Waffen, wolle man die Brücke zerstören.

Als eine Art Drohgebärde veröffentlichte der ukrainische Militärgeheimdienst am Donnerstag eine angebliche offizielle russische Baubeschreibung der Brücke mit Details der Konstruktion. Die Echtheit des knapp 300 Seiten langen Dokuments war nicht sofort zu überprüfen.

Tags zuvor hatte der ukrainische General Dmytro Martschenko gesagt, wenn die Ukraine die dafür notwendigen Waffen erhalte, sei die Zerstörung der Brücke «Ziel Nr. 1». Schliesslich rolle der russische Nachschub über die Brücke auf die Krim und von dort weiter in den Süden der Ukraine. Die mit Milliardenaufwand gebaute, 18 Kilometer lange Brücke über die Meerenge von Kertsch verbindet seit 2018 das russische Festland und die vier Jahre zuvor annektierte Halbinsel.

Der Kreml zeigt sich unbeeindruckt

In Moskau betonte Kremlsprecher Peskow am Donnerstag, dass alle Vorkehrungen für die Sicherheit der Krim getroffen seien. Der Kreml kenne die neuen Drohungen aus Kiew gegen die Brücke. Aus Moskau hatte es schon vorher Drohungen gegeben, im Fall eines Angriffs auf das Bauwerk die ukrainische Hauptstadt Kiew zu bombardieren. Auch der stellvertretende Sprecher des Parlaments der Halbinsel Krim, Yefim Fix, konnte nicht viel mit den ukrainischen Äusserungen anfangen. Gegenüber der russischen Staatsagentur Ria sagte er: «Ich rate den ukrainischen Streitkräften, nicht einmal in Richtung der Krim zu schauen.»