Illegale Holzfäller

Zerstörung des Amazonas-Gebiets nimmt in Corona-Krise dramatisch zu

Wer dachte, die Umwelt könne sich während der Covid-19-Epidemie etwas erholen, hat die Rechnung ohne Brasilien gemacht. Dort nimmt die Zerstörung des Amazonas-Gebietes, der Grünen Lunge der Erde, weiter ihren Lauf – noch schneller als zuvor.

«Illegale Holzfäller machen kein Homeoffice», sagte Rômulo Batista, Greenpeace-Sprecher in Brasilien, der deutschen Nachrichtenagentur DPA. «Somit steht fest, dass die Pandemie die ohnehin kritische Situation des Regenwaldes und der darin beheimateten indigenen Völker in der brasilianischen Amazonas-Region lediglich noch intensiviert», heisst es im Länderbericht der Konrad-Adenauer-Stiftung in Brasilien.

Gezielte Schwächung der Umweltbehörde

Während Holzfäller, Goldsucher und anderen Glücksritter in Amazonien ihren illegalen Tätigkeiten weiter nachgehen, schränkt die Corona-Krise Umweltbeamte in ihrer Arbeit jedoch ein. Allerdings: Die Umweltbehörde Ibama hat der rechte brasilianische Präsident Jair Bolsonaro bereits seit seinem Amtsantritt im Januar 2019 gezielt geschwächt. Personal und Kontrollen wurden massiv weniger.

«Sie gehen davon aus, ungestraft davonzukommen»»

Schon wenige Monate, nachdem Bolsonaro sein Amt angetreten hatte, spürten die Indigenen die ersten Auswirkungen. Obwohl Eindringlinge in ihrem geschützten Gebiet illegal Wald abholzten, verfolgten die staatlichen Behörden keine Anzeigen mehr. «Mai, Juni, Juli, August und September des vergangenen Jahres waren einige der schlimmsten Monate überhaupt», sagt Gabriel Lui, Koordinator der Bereichs Landnutzung und Lebensmittelsysteme am «Instituto Clima e Sociedade» in Rio. In Amazonien waren vielerorts praller, dunkelgrüner Regenwald und dann abgeholzte oder abgebrannte Flächen zu sehen.