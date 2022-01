Fussballfans wüten in Luzern - «Zerstörung in diesem Ausmass während Fantransport gab es noch nie»

In VBL-Bussen kam es zu Sachbeschädigungen, Busse sind nicht mehr fahrbar. Ein solches Ausmass an Zerstörung bei einem Fantransport gab es in Luzern noch nie.

Darum gehts Nach dem Fussballspiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Basel kam es in Luzern zu Scharmützeln und Sachbeschädigungen in VBL-Bussen.

Eine «Zerstörung in diesem Ausmass während einem Fantransport gab es noch nie», heisst es bei den Luzerner Verkehrsbetrieben.

Die Busse müssen nun aufwendig repariert werden: Die Busse werden im alltäglichen Busbetrieb gebraucht.

Den Transport von Fussballfans wollen die VBL weiterhin durchführen. Man müsse aber schauen, «was man an der aktuellen Situation verbessern kann.»

Nach dem Super-League-Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Luzern ist es am Sonntag zu Scharmützeln zwischen FCB-Fans und der Luzerner Polizei gekommen. «Während der Fahrt wurden in den Bussen der VBL massive Sachbeschädigungen begangen», so die Luzerner Polizei. Wie hoch die Schäden sind, kann man laut Sämi Deubelbeiss, dem Sprecher der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL), noch nicht sagen.

Ausmass an Zerstörung gab es noch nicht

«Bei einem Bus wurden 13 Scheiben eingeschlagen, eine Zerstörung in diesem Ausmass während einem Fantransport gab es noch nie. Glücklicherweise wurde vom VBL-Personal niemand verletzt», sagt Deubelbeiss. «Insgesamt sind drei Busse kaputt, ein Bus konnte in der Nacht auf Montag in der VBL-Garage wieder fahrtüchtig gemacht werden.» Zwei Busse seien momentan nicht fahrfähig, einer davon für längere Zeit. «Bei einem weiteren Bus wurde die Frontscheibe versprayt, sodass der Chauffeur nichts mehr sah und daher nicht losfahren konnte.»

«Solche Vorfälle sind ärgerlich und total unnötig. Wir verurteilen das aufs Schärfste», sagt Deubelbeiss. Durch die Sachbeschädigungen wird auch der alltägliche Busbetrieb erschwert: «Wir brauchen die Busse, damit wir den Fahrplan aufrechterhalten können.» Überschüssige Ersatzbusse habe man nicht herumstehen, die man zur Not einsetzen kann.

Erfahrenes Personal steuert die Extrabusse

«Einen ähnlichen Vorfall gab es nun zum zweiten Mal in kurzer Zeit.» So kam es im letzten Oktober ebenfalls zu Beschädigungen in Bussen durch Fussballfans aus St. Gallen. «Als Transportunternehmen versuchen wir dazu beizutragen, dass die Spiele ermöglicht werden können», so der Sprecher. Denn: Dass VBL-Busse zum Einsatz kommen und Fans aus einem Extrazug vom Bahnhof zum Stadion bringen, ist unter anderem Voraussetzung dafür, dass Spiele bewilligt werden können. «Das hat in den letzten Jahren gut funktioniert und wir stehen hinter dieser Lösung. Ob es besser ist, wenn 1000 Fans durch die Stadt laufen und den Verkehr aufhalten, ist nicht unsere Entscheidung. Wir werden aber mit den Beteiligten schauen müssen, was man an der aktuellen Situation verbessern kann.»

Damit das VBL-Personal bei solchen Transporten geschützt ist, werden in Bussen jeweils Metallgestänge und Scheiben zur Abtrennung installiert, die man rasch wieder abbauen kann. In den Bussen sind zudem erfahrenes Personal und Führungspersonen im Einsatz. «Die Mitarbeitenden melden sich freiwillig für die Einsätze. Die Fahrer sind in den Bussen auch nicht alleine. Sie haben eine Begleitperson bei sich.» Auch gibt es interne Nachbesprechungen und dem Personal wird Hilfe angeboten, beispielsweise durch ein Careteam, falls dies benötigt wird. « Wenn es neben unseren Fahrzeugen zu Auseinandersetzungen kommt und während der Fahrt in unseren Bussen randaliert wird, geht das nicht spurlos an den Leuten vorbei. »