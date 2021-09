Widnau SG - Zerstückeltes Tier auf Brücke gefunden

«Ich wünschte, ich wäre nicht der Finder gewesen», sagt der 26-Jährige, der am Donnerstagmorgen zwischen 7 und 8 Uhr beim Spaziergang mit seinem Hund ein totes Tier in Widnau SG auf der Brücke findet, die über die Autobahn zum Rheinvorland führt. Um was für ein Tier es sich handelt, kann er im ersten Moment nicht feststellen, da der vordere Teil mitsamt den vorderen Pfoten abgetrennt worden ist. Er vermutete aber, es könne sich anhand der Grösse und der Pfoten um einen Hund gehandelt haben. «Ich musste meinen Hund davon abhalten daran zu schnuppern und ging schnell weiter, damit ich nicht darauf kotze», sagt der Finder.

Der Widnauer warnt darauf seine Kollegen und andere Hundehalter. «Wir finden das mehr als schräg und krank», sagt er zu dieser Situation. Eine Freundin des 26-Jährigen, welche das Tier auch gesehen hat, vermutet: «Es hatte keine Blutspuren rundherum. Ich denke, jemand hat den Kadaver extra dort deponiert.» Auch auf Facebook sind die Nutzer empört: «Und sowas lebt in unserer Nähe, hoffe der Täter wird gefasst und bestraft», schreibt eine Nutzerin. «Grausam, was für kranke Menschen machen so etwas», schreibt eine andere. Es wird davon ausgegangen, dass ein Tierquäler am Werk war.