Online Covid-Zertifikat : Zertifikat per Webcam – So funktioniert der Online-Test für 15 Franken

Für rund 15 Franken den Corona-Test von zu Hause aus vor der Webcam durchführen. Das macht eine Schweizer Website nun möglich und stellt Zertifikate aus. In der Schweiz ist diese Art der Testung zwar nicht zulässig, das Zertifikat gilt aber trotzdem. Wie der Test funktioniert, siehst du im Video.

Es scheint die ideale Alternative für Ungeimpfte zu sein, sobald die Covid-Tests am 11. Oktober kostenpflichtig werden. Coronatestonline.ch bietet genau das an. Mit einem Selbsttest aus der Apotheke wird man via Webcam von einer Fachperson durch den Test geführt. Lena Wilczek hat für 20 Minuten den Test gemacht.

Grundsätzlich kommt man günstiger weg als in der Apotheke, wo die Preise bei 35-40 Franken bleiben. Der ganze Prozess dauert knapp 15 Minuten. Das Zertifikat erscheint dann auf dem Handy, wofür jedoch eine deutsche und schweizerische Covid-App heruntergeladen werden muss.

Ein kurzer Test mit der Covid Scan App zeigt: Das Zertifikat geht durch. Es ist das EU digital COVID Certificate und in allen EU-EFTA-Staaten, also auch in der Schweiz, anerkannt. Dem Schweizer Standard entspreche dies zwar nicht, schreibt das BAG zunächst auf Anfrage : « Das Vorgehen ist in der Schweiz nicht zulässig. Nur Sars-CoV-2-Schnelltests zur Fachanwendung können überhaupt zu einem Covid-Zertifikat führen. Diese müssen zwingend durch eine Fachperson durchgeführt werden und sind nicht zur Abgabe an die Person, die sich testen lassen will, vorgesehen. Nur Selbsttests dürfen von den Apotheken ans Publikum abgegeben werden. » Jonas Montani, Mediensprecher Bundesamt für Gesundheit BAG.

Jedoch räumt das BAG kurz darauf ein, dass es möglich sei, dass das Zertifikat in der Schweiz gültig ist, wenn es über die deutsche App anerkannt wird. Entspricht es den deutschen Regelungen, ist es in allen EU- und EFTA-Staaten anerkannt, auch wenn die Art der Testung in der Schweiz nicht zulässig wäre.

Bruno Aregger, Mitinitiant von coronatestonline.com versichert, dass die Regeln und Gesetze vom BAG eingehalten werden.

