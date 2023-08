Aldi: Zertifikate auf Website abgelaufen

Wer Aldi-suisse.ch ansteuert, sieht am Donnerstagmorgen eine Warnung.

Seit Donnerstagmorgen erscheint eine Sicherheitswarnung, wenn man die Website von Aldi Suisse besuchen möchte. «Dies ist keine sichere Verbindung», warnt der Browser. «Hacker könnten versuchen, deine Daten von Aldi-suisse.ch zu stehlen, zum Beispiel Passwörter, Nachrichten oder Kreditkartendaten», heisst es in der Warnung weiter.



Betroffen sind offenbar auch die Aldi-Websites in Deutschland, Österreich (Hofer.at), Italien und weitere internationale Ableger. Ein Blick auf das Sicherheitszertifikat zeigt, dass die Gültigkeitsdauer am Donnerstag um zwei Uhr nachts abgelaufen ist. Ausgestellt ist das Zertifikat auf Aldi-Sued.com.



Eine Anfrage bei Aldi Suisse ist noch offen.