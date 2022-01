270 Tage : Zertifikate laufen ab – Gastrobranche bangt um Gäste

Am 1. Februar sind Covid-Zertifikate in der Schweiz nur noch 270 Tage gültig. Damit verlieren Hunderttausend Personen ihren 2G-Status und dürfen nicht mehr in Restaurants. Die wichtigsten Fragen und Antworten.