Weihnachtsmärkte in der Zentralschweiz - Zertifikatspflicht bei «Rudolfs Weihnacht» – Einbahn in Einsiedeln

In der Vorweihnachtszeit finden in der Zentralschweiz wieder diverse Weihnachtsmärkte statt. Zertifikatspflicht oder Schutzkonzepte lassen die Organisatoren wieder planen.

1 / 9 Am Inseli laufen bereits wieder die Vorbereitungsarbeiten für den Weihnachtsmarkt. Vom 19. November bis am 23. Dezember findet dort «Rudolfs Weihnacht» statt. 20min/Rochus Zopp Die ersten Stände dafür sind bereits aufgebaut. Bei wöchentlich wechselnden Ausstellenden kann man dann gemütlich nach Geschenken stöbern. 20min/Rochus Zopp Daneben können Besucherinnen und Besucher in einem Chalet ein warmes Fondue geniessen oder einen Glühwein trinken. Rudolfs Weihnacht

Darum gehts In der Stadt Luzern finden bald wieder Weihnachtsmärkte statt. Während «Rudolfs Weihnacht» auf eine Zertifkatspflicht setzt, verzichtet der «Lozärner Wiehnachtsmärt» auf ein Rahmenprogramm.

In Stans und Einsiedeln gibt es weder eine Masken noch ein Zertifikatspflicht. An beiden Orten werden jedoch die Besucherströme so gelenkt, dass keine Staus entstehen sollen.

In Willisau wurde der Weihnachtsmarkt abgesagt. Die Luzerner Designtage DesignSchenken finden dieses Jahr ebenfalls nicht statt.

Auf der Seebrücke wird die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt. Die Läden in der Stadt sind wieder festlich dekoriert. Weihnachten kommt mit grossen Schritten näher. Auch dieses Jahr kann man in der Zentralschweiz wieder diverse Weihnachtsmärkte besuchen.

Samichlaus kommt nicht zum Weihnachtsmarkt

Auf dem Franziskanerplatz in der Stadt Luzern findet zwischen dem 2. und dem 21. Dezember der «Lozärner Wiehnachtsmärt» statt. Der Weihnachtsmarkt soll in diesem Jahr aber als reiner Markt daherkommen. Das kulturelle Rahmenprogramm, die Eröffnungsfestivitäten und auch der traditionelle Besuch des Samichlaus’ finden nicht statt. Eine Durchführung mit Zertifikatspflicht sei an diesem Standort nicht umsetzbar, schreibt die IG in einer Medienmitteilung.

Auch «Rudolfs Weihnacht» auf dem Inseli in Luzern wird in diesem Jahr durchgeführt. Zwischen dem 19. November und dem 23. Dezember können Besucher und Besucherinnen in einem Chalet ein warmes Fondue geniessen oder an den wöchentlich wechselnden Ständen nach Geschenken stöbern. «Rudolfs Weihnacht» kann in diesem Jahr nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat besucht werden.

Ebenfalls stattfinden wird der traditionelle Weihnachtsmarkt im Hotel Schweizerhof in Luzern, wo rund 70 Aussteller und Austellerinnen ihre Kreationen zeigen werden. Der Markt findet vom 28. November bis 12. Dezember jeweils sonntags statt und ist nur mit Covid-Zertifikat zugänglich. Ab dem 23. November wirds auch im Vögeligärtli in Luzern weihnachtlich: Dort gibts einen Monat lang Kulinarik und Kultur. Auch der Luzerner Weihnachts- und Handwerksmarkt auf dem Weinmarkt und der Christbaummarkt am Schweizerhofquai finden statt. Abgesagt hingegen sind die Luzerner Designtage DesignSchenken. Das Internationale Weihnachtsforum Venite in Luzern findet heuer ohne Marktstände statt, es gibt jedoch Konzerte in der Peterskapelle.

Ebenfalls abgesagt ist der traditionelle «Christkindli Märt» in Willisau. Wie die Veranstalter auf ihrer Website schreiben, sei eine Zertifikatspflicht nicht möglich. Der «Christkindli Märt» sei aber zu gross, um als Markt bewilligt zu werden. Eine Light-Version des Marktes sei ebenfalls geprüft worden, entspreche aber nicht der Vorstellung der Veranstalter.

Kein Rahmenprogramm in Einsiedeln

Der Einsiedler Weihnachtsmarkt, der zwischen dem 26. November und dem 5. Dezember stattfindet, verzichtet in diesem Jahr auf Rahmenprogramm und Stehtische. Zudem wird der ganze Weihnachtsmarkt im «Einbahnverkehr» geführt, wie OK-Mitglied Cäsar Kälin sagt. Aktuell wartet man beim Weihnachtsmarkt aber noch auf die Bewilligung des Bezirks. Eine Masken- oder Zertifikatspflicht ist in Einsiedeln nicht geplant.

Der «Stanser Wiänachtsmärcht» findet am 11. und 12 Dezember statt. Wie OK-Chef Daniel Flühler sagt, wird der Markt ohne Masken- und Zertifikatspflicht stattfinden. Damit die Besucherinnen und Besucher am Markt sich nicht stauen, werden die Besucherströme ähnlich wie in Einsiedeln gelenkt. Ein Rahmenprogramm wird es auch in Stans nicht geben.