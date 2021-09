Umsatzrückgang : Zertifikatspflicht schreckt Gäste in Coop- und Migros-Restaurants ab

Ins Restaurant gehen kann nur, wer ein Covid-Zertifikat hat. In der Schweiz gilt diese Regel seit Anfang vergangener Woche. Viele Betreiber sind deswegen verunsichert. Neben dem erhöhten Personalaufwand für die Zertifikatskontrollen befürchten sie einen Gästeschwund und Umsatzrückgänge.

Tatsächlich hat die verschärfte Massnahme teils Gäste abgeschreckt. Diese Erfahrung macht etwa Coop in seinen Restaurants. «Coop spürte in der ersten Woche mit Zertifikatspflicht einen leichten Rückgang der Kundenfrequenz in den Coop-Restaurants», sagt Sprecherin Rebecca Veiga zu 20 Minuten.

Umsatzrückgänge

Gegen Ende der vergangenen Woche habe sich die Situation in den Coop-Restaurants aber verbessert. «Wir sind optimistisch, dass der Grossteil unsere Gäste nach einer Angewöhnungsphase wieder zurückkehren wird», so Veiga. Die grosse Mehrheit der Gäste sei sehr verständnisvoll und halte sich an die Zertifikatspflicht. Wer kein Zertifikat habe, nutze das Take-away-Angebot oder die Aussensitzplätze der Restaurants als Alternative.

Coop-Konkurrentin Migros geht es ähnlich. «Die Migrosrestaurants verzeichnen einen Frequenz- und somit auch einen Umsatzrückgang», bestätigt Unternehmenssprecher Patrick Stöpper. Konkrete Zahlen will er nicht nennen. «Ob diese fehlenden Gäste auf den Besitz eines Zertifikates setzen oder auf ein Abwarten, bis die Massnahmen wieder gelockert werden, können wir nicht abschätzen.»

Etliche Stornierungen bei Gastro-Betrieben

Laut dem Migros-Sprecher ist es aber noch zu früh für eine handfeste Zwischenbilanz. Das sieht auch Urs Pfäffli so, Präsident von Gastro Zürich-City. Ob die Gästezahlen in den Restaurants zurückgegangen oder gar gestiegen sind, ist schwierig zu beurteilen. «Ich höre beides», sagt er.

Fakt sei aber, dass es etliche Stornierungen gegeben habe. Ebenfalls mussten Gäste weggeschickt werden. «Dies ist besonders für Gourmet-Lokale sehr ärgerlich, da die Vorbereitungen sehr aufwendig sind und der entstandene Schaden sehr hoch ist», sagt Pfäffli.

Schöne Wetter hilft

Einigen Betrieben hat das relativ schöne Wetter in die Karten gespielt. «Daher haben unsere Restaurants mit Terrassen die Zertifikatspflicht noch nicht stark gemerkt», sagt Daniel Wiesner, Co-Geschäftsführer der Familie Wiesner Gastronomie. Die Firma mit über 800 Angestellten führt schweizweit 34 Restaurants und macht einen Jahresumsatz von 65 Millionen Franken.

Bei den Gästen besteht aber noch eine gewisse Unsicherheit und teils auch Unwissen. «Neben dem Zertifikat ist teilweise auch ein Ausweis nicht vorhanden. In Restaurants mit Terrassen können wir diesen Personen einen Platz auf der Terrasse anbieten, in Restaurants mit nur wenigen Aussenplätzen merken wir leider einen Rückgang der Gästezahlen», so Wiesner.

So werden die Zertifikate überprüft Um die Echtheit und Gültigkeit des Covid-Zertifikats zu überprüfen, stellt der Bund die App «Covid Certificate Check» kostenlos zur Verfügung. Die prüfende Person muss daraufhin das Zertifikat mit einem amtlichen Ausweis abgleichen. Die Prüfung soll laut dem Bundesrat bei jedem Zugang erfolgen: Etwa Stammgäste sind nach der ersten Begutachtung des Zertifikats anschliessend nicht davon ausgenommen. Gäste, die sich ohne Zertifikat an einen Tisch setzen, seien aufzufordern, das Lokal zu verlassen und seinen nicht zu bedienen. Bei Selbstbedienungsrestaurants könne die Zertifikatskontrolle beispielsweise an der Kasse durchgeführt werden. Mitarbeitende in einem Betrieb mit Zertifikatspflicht, etwa Servicepersonal oder Fitnessinstruktorinnen und -instruktoren sind nicht verpflichtet, ein Zertifikat zu haben. Unter gewissen Auflagen darf der Arbeitgeber im Rahmen seiner Fürsorgepflicht aber das Vorliegen eines Zertifikats verlangen.

Lange Schlangen wegen Kontrollen

Auch für Alexander Maycock von der Bindella-Gruppe ist es noch zu früh für ein Fazit zur Zertifikatspflicht. Von Betrieb zu Betrieb könne es unterschiedlich sein, sagt er. Er sei allerdings froh um die Terrassen. «Die helfen uns noch immer.»

Eine grosse Herausforderung ist laut Maycock die Kontrolle. Man müsse am Mittag mindestens zwei Personen am Empfang haben. Diese fehlten an anderen Orten im Restaurant etwa im Service. «Durch die Kontrolle bilden sich Warteschlangen. Dadurch springt uns der eine oder die andere Kundin insbesondere zum Mittagessen ab, was uns logischerweise besonders ärgert.»