Messerattacke in Regionalzug: Zeuge berichtet

Deutschland : «Er tauchte bei uns im Abteil auf und hob das Messer»

Am Mittwochnachmittag attackierte ein 33-Jähriger in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein wahllos Mitreisende und tötete dabei zwei Menschen. Nun berichten Zeugen über die Bluttat.

Nach der Bluttat in einem Regionalzug in Deutschland sind weiterhin viele Fragen offen.

Darum gehts Nach einer tödlichen Messerattacke sitzt der Schock in Deutschland tief.

Gemäss ersten Erkenntnissen attackierte ein polizeibekannter Mann wahllos Passagiere in einem Regionalzug.

Der Täter wurde noch am Nachmittag leicht verletzt festgenommen.

Nach der brutalen Messerattacke in einem Zug von Kiel nach Hamburg sind weiterhin viele Fragen zum Täter und dessen Motiv offen. Der 33-Jährige soll nach ersten Erkenntnissen am Mittwochnachmittag mit einer Klinge im Regionalzug 70 wahllos Mitreisende angegriffen haben. Dabei tötete er zwei Menschen, verletzte mindestens drei schwer und vier weitere leicht. Einer Frau soll der Flüchtlinge laut Informationen der «Bild»-Zeitung den Hals aufgeschlitzt haben, bevor er von mutigen Passagieren überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde.

Kofferwurf vertrieb den Messerstecher

Der 61-jährige Christian Götzner, der als Unternehmer tätig ist und im RE 70 unterwegs war, erlebte die Bluttat hautnah. «Ich hatte Todesangst! Er hat erst in einem anderen Zugabteil gewütet, dann tauchte er bei uns auf, hob das Messer», sagte Götzner gegenüber der «Bild». Da ein Mitreisender einen Koffer auf den Angreifer geworfen habe, habe dieser schliesslich in die Flucht geschlagen werden können.

Die Feuerwehr erhielt um 14.55 Uhr einen ersten Notruf und entsandte sofort neun Rettungswagen und drei Notärzte sowie ein Helikopter werden zum Ort der Tragödie. Am Bahnhof des Dorfes Brokstedt stoppte der Zug schliesslich. «Wir sind alle nur panisch rausgerannt», erinnert sich Götzner. Die Ermittler befragten Dutzende Zeugen aus dem Zug, der mit rund 120 Fahrgästen besetzt war, in einem Gasthof in der Nähe des kleinen Bahnhofs.

Viele Fragen blieben in den Stunden nach der Tat offen. «Die Hintergründe sind noch unklar», sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Es gab erste Hinweise, dass der mutmassliche Angreifer, bei dem es sich um einen 33-jährigen Staatenlosen aus Palästina handeln soll, geistig verwirrt sein könnte, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr. Nach vorläufigen Erkenntnissen war er in Norddeutschland bislang nicht als Extremist aufgefallen.

Pressekonferenz angesetzt

Schleswig-Holsteins Innenministerium ordnete für Donnerstag Trauerbeflaggung an. Am Donnerstag (14.00 Uhr) wollen sich Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack und der Leiter der Polizeidirektion Itzehoe, Frank Matthiesen, bei einer Pressekonferenz in Kiel zum Stand der Ermittlungen äussern.

