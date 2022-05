Gesinnung und Habseligkeiten geprüft : Zeugen schildern brutale «Filtration» Flüchtiger in russischen Camps

Wer aus russisch besetzten Gebieten der Ukraine in ein Gebiet gelangen möchte, das von Kiew kontrolliert wird, muss den Prozess einer «Filtration» durchlaufen. In den Camps herrscht laut Überlebenden ein brutales Regime – und manche Insassen würden nie mehr gesehen.

«Was würde geschehen, wenn wir dir ein Ohr abschneiden?», fragten die Soldaten Alexander Wdowytschenko. Dann schlugen sie ihm beim Verhör gegen den Kopf – immer und immer wieder, jedes Mal, wenn ihnen eine Antwort auf eine Frag nicht passte: Dies berichtet Alexanders Tochter Maria Wdowytschenko gegenüber CNN. Ihr Vater ist einer der vielen Ukrainerinnen und Ukrainer, die aus Mariupol oder einem anderen Gebiet unter Kontrolle der Invasoren oder russlandtreuer Separatisten in durch die Ukraine gehaltenes Territorium flüchten wollen, und dabei ein sogenanntes «Filtrationscamp» durchlaufen müssen. Denn laut in eroberten Städten aufgehängten Plakaten darf nur ausreisen, wer diesen Prozess besteht. Auch in den besetzten Gebieten dürfen sich nur überprüfte Personen frei bewegen.

Wdowytschenko erlitt zwar durch die vielen Schläge eine Augenverletzung und wird laut den Ärzten nie mehr richtig sehen können, ist aber am Leben – und darf sich deswegen glücklich schätzen. Denn viele Flüchtlinge berichten von Personen, die aus den Camps spurlos verschwanden. Und andere werden auf unbestimmte Dauer festgehalten, etwa der Vater der 20 Jahre alten Maria, der seit über einem Monat im Filtrationscamp in Bezimenne östlich von Mariupol festsitzt.

Drohungen und Gewalt

Alle, die in ein solches Camp kämen, würden deshalb alles von ihren Handys löschen, was sie verraten könnte – etwa Fotos oder verdächtige Kontakte. Denisova klagt Russland an, die Zentren – von denen es mehrere wie in Bezimenne gibt – dafür zu nutzen, ehemalige Militärangehörige, Aktivisten sowie alle, die als Bedrohung wahrgenommen würden, zu eliminieren.