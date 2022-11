Der Mann sei gegenüber Zeugen und Polizeiangehörigen aggressiv geworden und musste arretiert werden. An beiden Autos entstand Sachschaden in der Höhe von rund 25’000 Franken.

Kurz nach 20.30 Uhr knallte es im Kreisverkehr. Der Lenker eines BMW übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr auf der Tübacherstrasse in Richtung Goldach ein korrekt fahrendes Auto im Kreisel. Nach der Kollision versuchte der Unfallverursacher zu entkommen. Wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung vom Samstag schreibt, setzte der Lenker die Fahrt noch einige Meter fort, dann blieb der BMW stehen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Gallen wurde eine Blut- und Urinprobe beim Mann angeordnet. Er sei nicht mehr fahrfähig gewesen, so die Polizei. Sein Führerausweis wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen. Der Lenker des anderen Autos blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von rund 25’000 Franken.