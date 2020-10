Diese Flaschen und Güselberge wurden auf dem Spielplatz auf dem Sonnenberg in Kriens LU aufgefunden.

In der Nacht auf Sonntag fand auf einen Spielplatz in Kriens LU wohl ein Saufgelage statt.





Unbekannte haben in der Zeit vom Samstag auf den Sonntag ( auf dem öffentlichen Spielplatz auf dem Sonnenberg in Kriens «Unmengen von Abfall liegengelassen», wie die Luzerner Polizei mitteilte: Bierdosen, Glas- und Petflaschen, Becher und weiterer Abfall wurden auf dem ganzen Spielplatz verteilt. Der Spielplatz musste umgehend gereinigt werden, insbesondere wegen Glassplittern, welche für die spielenden Kinder gefährlich waren.



Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zum Vorfall machen können. Hinweise bitte direkt an Tel. 041 248 81 17.