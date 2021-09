Prozess gegen R. Kelly : Zeugin beschuldigt den Sänger des sexuellen Missbrauchs von Aaliyah als knapp 14-Jährige

Eine weitere Zeugin sagte am Montag gegen R. Kelly aus, dass sie ihn und die verstorbene Sängerin ein Jahr vor ihrer illegalen Heirat beim Sex beobachtete.

Kelly hatte Aaliyah 1992 kennengelernt, als sie 13 Jahre alt war, und dann zwei Jahre später ihr Album «Age Ain’t Nothing But A Number» produziert.

«Angela» schilderte vor Gericht am 15. Tag des Prozesses zudem, wie sie die verstorbene Sängerin Aaliyah Dana Haughton, die 2001 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam beim Sex mit dem «I Believe I Can Fly»-Interpreten beobachtete. Dies war im Jahr 1993, ein Jahr, bevor der Sänger Aaliyah illegal heiratete. So soll die Backgroundsängerin mit Kelly auf Tournee gewesen sein, als sie diesen in seinem Tourbus besuchen wollte und die Sängerin «in einem sexuellen Akt» mit dem Sänger überraschte.