Drei Tage nach letztem Kontakt - Zeugin sah Petito weinend im Restaurant, während Freund ausrastete

1 / 16 Wer hat Gabby Petito zuletzt lebend gesehen? Eine Frau behauptet, sie sei dem Paar am 27. August 2021 in einem Restaurant begegnet. Screenshot Youtube Nina Celie Angelo schildert auf Instagram, dass sie die beiden im Tex-Mex-Restaurant Merry Piglet in Jackson, Wyoming , gesehen habe. Instagram/ninacelia Dabei sei sie Zeugin einer verstörenden Szene geworden, als Petitos Freund Brian Laundrie eine Wutattacke hatte. Google Maps

Darum gehts Das FBI sucht bereits seit Wochen fieberhaft nach dem Freund der getöteten Gabby Petito.

Zuletzt dürfte sie eine Frau namens Nina Celie Angelo in einem Restaurant in Jackson im US-Staat Wyoming gesehen haben.

Die Zeugin erzählte der Bundespolizei von einer äussert verstörenden Szene mit Petitos Freund Brian Laundrie.

Nina Celie Angelo und ihr Freund Matthew England könnten zwei der letzten Personen sein, die Gabby Petito lebend gesehen haben. Die Zeugin w a nd t e sich an die Ermittler und schilderte den verstörenden Moment, d en sie im Tex-Mex-Restaurant Merry Piglet in Jackson, Wyoming, erlebt hat te : Brian Laundrie, Petitos Freund, soll sich im Restaurant äusserst aggressiv verhalten haben, erzählt Angelo in einem Insta-Post.

Angelo sagt, der mittlerweile flüchtige Laundrie habe die Kellnerin angeschrien, während sich Petito unter Tränen entschuldigt habe. « Es war nicht unbedingt ein Streit zwischen den beiden » , behauptet Angelo. Laundrie habe sich wohl über die Rechnung beschwert, vermutet die Zeugin gegenüber «ABC News» .

« Er ging einfach auf die Kellnerin los und dann schliesslich auf den Manager. Er war sichtlich wütend, stinksauer, würde ich sagen. Innerhalb von fünf Minuten hat er das Restaurant viermal verlassen und wieder betreten», sagte sie. « In einem Moment dachten wir, er sei für immer gegangen, doch nach etwa zehn Minuten kam er zurück, nur um den Streit von neuem zu beginnen. »

Am 27. August lebte Gabby Petito noch

Gabby Petito hatte zunächst das Restaurant weinend verlassen. « Es schien ihr irgendwie peinlich zu sein. Irgendwann ging sie aber auch zurück. Ich glaube, sie hat sich bei den Angestellten des Restaurants für sein Verhalten entschuldigt. Sie wollte die Situation einfach nur entschärfen. Sie sagte zu ihm: ‹Komm schon, lass uns einfach gehen.› Sie wirkte unglücklich » , sagte Angelo.

Besonders wichtig für die Ermittler ist allerdings der Zeitpunkt der Sichtung: d er 27. August. Den letzten Kontakt mit ihrer Familie hatte Petito am 24. August gehabt, als sie sich in der Nähe des Grand Teton National Park s im Bundesstaat Wyoming aufhielt – knapp 70 Kilometer vom Restaurant Merry Piglet entfernt.

Ermittler fahnden weiter nach Brian Laundrie

Der Fall bewegt die USA seit Wochen. Die Leiche der 22-jährigen Videobloggerin Gabrielle Petito wurde am 19. September im Teton-Nationalpark gefunden. Laut Gerichtsmedizin wurde sie Opfer eines Tötungsdelikts. Petito und Laundrie, die gemeinsam in North Port in Florida lebten, waren im Juli mit einem zum Wohnmobil umgebauten Lieferwagen zu einer Reise quer durch die USA aufgebrochen. Ihre Erlebnisse bei dem für vier Monate geplanten Abenteuer teilten sie auf Instagram und Youtube, auf Aufnahmen waren ein lächelndes Paar und beeindruckende Landschaften zu sehen.