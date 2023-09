«Wohnungs-Verhinderer»: Nach der Einsprache tobt der Streit auf Mega-Plakat

So stellt sich Welti-Furrer den Neubau gleich beim Bahnhof Hardbrücke vor.

Mit dem Plakat greift der Schweizer Konzern die Stiftung frontal an.

Wo heute das Parkhaus Pfingstweid steht, sollen in Zukunft Wohnungen, Büro-, Gastro- und Gewerbeflächen entstehen. Das Schweizer Transportunternehmen Welti-Furrer plant den Bau von zwei Gebäuden direkt neben dem Bahnhof Hardbrücke und dem Maag-Areal. Die auf Nachhaltigkeit spezialisierte Stiftung Hamasil hat im Juli jedoch Einsprache eingelegt und kritisierte die «zwei überdimensionierten und städtebaulich wie architektonisch mangelhaften Gebäude» scharf.

«Bereicherung» für das Quartier

Mit dem Plakat wolle man darauf hinweisen, dass das Projekt mit den zahlreichen günstigen Wohnungen durch den Einspruch «massiv verzögert» werde, sagt Thomas Knecht, Firmeninhaber der Knecht-Gruppe, zu der auch Welti-Furrer gehört. «Und das in einer Zeit, in der jede solche zusätzliche Wohnung willkommen wäre.»

«Zeugt von Nervosität»

Von einem «interessanten Vorgehen» spricht Michael Sorg, Kommunikationsberater der Hamasil-Stiftung. Es komme nicht oft vor, dass ein 400-Millionen-Konzern eine Stiftung auf diese Weise attackiere. «Es zeugt von Nervosität, wenn ein so grosser Konzern frontal und öffentlich eine Stiftung wie Hamasil angreift, die sich zum Ziel gesetzt hat, die nachhaltige Entwicklung des Quartiers zu fördern.»

Er betont: «Die Hamasil-Stiftung ‹verhindert› keine einzige Wohnung – im Gegenteil: Mit ihrem Widerstand gegen das Renditeprojekt ermöglicht sie den Bau jener Wohnungen für Familien, ältere Menschen oder WGs, die es in Zürich West so dringend braucht.» Welti-Furrer plane 61 Einzimmerwohnungen ohne Balkon oder Loggia. «Das erinnert mehr an Hotelzimmer», sagt Sorg. «Es ist klar, dass der überwiegende Teil dieser Zimmer als ‹Business Appartments› und Zweitwohnsitze genutzt wird.» Der Nutzen für das Quartier und seine Menschen sei damit gleich null.