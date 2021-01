Die Freiwillige Feuerwehr Zug musste am Silvesterabend zu einem Brandalarm in die Strafanstalt in Zug ausrücken.

Die Freiwillige Feuerwehr Zug (FFZ) wurde am Abend des 31. Dezember zu einem Einsatz in der Strafanstalt Zug gerufen. Ein Insasse soll in seiner Zelle in der Eintrittsabteilung gezeuselt haben, dabei geriet ein Teil eines Buches sowie eine Wolldecke in Brand, wie Toni Amrein, Abteilungsleiter der Strafanstalt, auf Anfrage bestätigt.