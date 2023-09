Christa Rigozzi am Zurich Film Festival über ihren Traum

Die zweifache Mutter und Influencerin Sara Leutenegger (29) fühlt sich in ihrem Schlaf «wie in einem Actionfilm».

«Einmal träumte ich, dass mir alle Zähne ausfielen. Es fühlte sich so real an, dass ich mitten in der Nacht ins Bad rannte, um zu kontrollieren, dass mein Gebiss noch intakt ist», erzählt Model Manuela Frey (26). Ihr Freund, der Ex-Young Boys Kicker Guillaume Hoarau (39) meint: «Mein schönster Traum ist unterdessen Realität. Als kleiner Junge träumte ich davon, Profi-Fussballer zu werden». «Den verrücktesten Traum kann ich hier nicht verraten, das ist zu privat», meint Alain Berset (51) schmunzelnd. Influencerin Sara Leutenegger (29) fühlt sich in ihrem Schlaf «wie in einem Actionfilm».