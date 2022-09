Zurich Film Festival : ZFF-Direktor verteidigt Winnetou-Film und schiesst gegen «Woke-Bewegung»

Rund um die Winnetou-Filme sind in den letzten Wochen Diskussionen entbrannt. Für einige sind die Filme rassistisch. Der Leiter des Zurich Film Festivals widerspricht – und zeigt den Film.

Der Film «Der junge Häuptling Winnetou» stand jüngst in der Kritik, er bediene rassistische Klischees.

«Wir canceln Filme nicht, wir zeigen sie!», sagte Christian Jungen, Direktor des Zurich Film Festivals, in seiner Eröffnungsrede am Donnerstagabend – und erhielt dafür tosenden Applaus. Jungen sprach auf den neusten Winnetou-Streifen «Der junge Häuptling Winnetou» an, dessen Premiere im Rahmen des Festivals gezeigt werden wird.