Bern: «ZG 63» – Kennzeichen im Wert von 63’000 Franken gestohlen

Der Wagen der beiden Zuger war an der Ensingerstrasse in Bern parkiert, als die Nummernschilder entwendet wurden. Sie setzen nun 5000 Franken Finderlohn aus.

Die Nummernschilder «ZG 63» wurden in der Nacht auf Freitag in Bern gestohlen.

Zwei Zuger parkierten am Donnerstagabend ihren Sportwagen in der Berner Innenstadt.

Am Donnerstagabend parkierten der 27-jährige M. und sein 63-jähriger Vater P. aus dem Kanton Zug ihren Sportwagen an der Ensingerstrasse, mitten in Bern. Sie liessen das Auto über Nacht an der Strasse stehen. Als M. am Freitagmorgen in den Wagen steigen wollte, merkte er: Die Kennzeichen sind weg.