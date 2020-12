Während einer Woche konnten die Zürcher Autofans für das Kontrollschild ZH 499 bieten. Es ist die tiefste Zürcher Autonummer, die je versteigert wurde. Am frühen Abend lag der Preis noch bei knapp 30’000 Franken. Am Donnerstag kurz nach 19.30 Uhr war dann Schluss. Über zehn Interessierte haben mitgeboten. Für 52’000 Franken ging die Nummer dann an den Meistbietenden.