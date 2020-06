Schilder-Auktion

ZH 555 bereits um 37’600 Franken hochgetrieben

Regelmässig führt der Kanton Zürich Online-Auktionen durch, bei denen Kontrollschilder mit attraktiven Nummern angeboten werden. Um ZH 555 tobt ein Bieter-Kampf – den Schweizer Rekord aus dem Kanton Zug dürfte sie aber kaum knacken können.

ZH 555 ist die zweittiefste Autonummer, die bisher im Kanton Zürich versteigert wurde. Seit 11. Juni ist sie nun auf dem Markt, die Auktion läuft noch bis Mittwoch, 17. Juni 2020, 19 Uhr. Bis am Mittwochmorgen wurden bereits knapp 40 Gebote abgegeben, die den Startpreis von 4000 Franken bisher um 37’600 Franken in die Höhe trieben. Am Mittwochmorgen lag Bieter 4digitsfreak in Front, dem ZH 555 bis jetzt 41’600 Franken wert ist. Platziert hat er sein Gebot 16 Minuten nach Mitternacht am Dienstag.