ZHAW-Studentin wird auf Plakaten als «Neonazi-Hebamme» bezeichnet

Die Studentin wurde bereits letzten Sommer an ihrer Maturafeier an den Pranger gestellt.

Bereits letztes Jahr gab es an ihrer Maturafeier eine Spray-Aktion, nun wurden an der ZHAW Plakate aufgehängt.

«Keine Neonazis an unserer Schule»: Eine Plakataktion an der ZHAW sorgt für Wirbel. An verschiedenen Wänden auf dem Gesundheitscampus im Sulzerareal werde eine Studentin als Mitglied der Neonazi-Gruppe «Junge Tat» identifiziert, berichtet der «Tages-Anzeiger». Die 21-Jährige lässt sich seit letztem Jahr an der ZHAW zur Hebamme ausbilden. Auf den Plakaten, auf denen auch ihr Gesicht abgebildet ist, prangt deshalb auch der Slogan: «Willst du eine faschistische Hebamme bei deiner Geburt? In deinem Team? In deinem Spital?»