Überwachungssoftware: ZHAW will vorerst auf Software zur Überwachung von Studenten verzichten

In Zeiten von Corona setzten Unis und Hochschulen vielerorts auf Online-Prüfungen. Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) setzte zur Überwachung von Online-Prüfungen die Software Proctorio ein. Dafür wurde die ZHAW erheblich kritisiert. Auch die Datenschutzbeauftragte doppelt im neuen Tätigkeitsbericht 2021 nun nach.

«Ein erheblicher Eingriff in die Grundrechte der Studierenden»: Die Zürcher Datenschutzbeauftragte Dominika Blonski kritisiert in ihrem neu publizierten Jahresbericht 2021 Hochschulen und Universitäten, die Überwachungssoftware bei Online-Prüfungen einsetzen. Die Programme bearbeiteten eine grosse Menge an Personendaten und griffen so stark in das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung der Studierenden ein. Zudem sei nicht nachvollziehbar, wie der Algorithmus das Verhalten der Studierenden analysiere und welche Schlüsse daraus gezogen werden können.

In der Kritik steht vor allem die Software Proctorio, die während der Corona-Zeit teilweise bei der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) zum Einsatz kam. Sie zeichnet Bild, Ton und den Netzverkehr auf, stellt etwa einen überdurchschnittlichen Geräuschpegel fest und analysiert Augen- und Kopfbewegungen. Wie Blonski schreibt, sei aus grundrechtlicher Sicht massgebend, dass für den Einsatz einer solchen Software eine Rechtsgrundlage bestehe, ihr Einsatz im öffentlichen Interesse erfolge und verhältnismässig sei. Derzeit laufe eine entsprechende Untersuchung für Proctorio.

Bis zum Abschluss der Untersuchung durch die Datenschutzbeauftragte werde die ZHAW auf die Überwachungssoftware verzichten, sagt ZHAW-Sprecherin Fabienne Kirsch. «Nach Eingang des Prüfungsergebnisses wird ein zukünftiger Einsatz von Proctorio evaluiert.» Die Software sei während der Corona-Pandemie bei einem Teil der Online-Prüfungen eingesetzt worden. «Bei diesen Prüfungen hatte sich gezeigt, dass andere Möglichkeiten der Prüfungsaufsicht in dieser besonderen Lage nicht immer eine regelkonforme und faire Prüfung ermöglichten.»

Videokonferenzprogramm statt Algorithmen-Analyse

Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt Blonski, dass die Untersuchungen in den nächsten Wochen abgeschlossen werden. Sobald der Bericht fertiggestellt sei, werde weiter informiert. «Zur Überwachung bei Online-Prüfungen muss immer die Lösung eingesetzt werden, die am wenigsten stark in die Grundrechte der Studierenden eingreift», sagt die Datenschutzbeauftragte. «Auch ohne eingehende Abklärung von Proctorio können wir sagen, dass die Software sehr weitgehende Berechtigungen auf den privaten Computern verlangt und unter anderem das Verhalten der Studierenden mit Algorithmen analysiert.» Die Grundlagen dieser Algorithmen seien für die Studierenden nicht transparent.