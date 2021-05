«Show You»-Sänger im MJF Spotlight - Zian, warum trägst du eigentlich einen Hut?

In unserem Interview lernst du den 27-Jährigen, der sich mit Infos zu seiner Person sonst gerne zurückhält, ein bisschen besser kennen.

Das Montreux Jazz Festival lädt im Rahmen seines Geile-frische-Schweizer-Musik-Förderprogramms MJF Spotlight (mehr Infos gibts in der Box unten) monatlich Acts in seine heiligen Hallen und produziert mit ihnen unter anderem eine Mini-EP – im Mai bekommt Zian diese Gelegenheit, seine beiden Live-Songs sind am Freitag erschienen.