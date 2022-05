Fiese Seitenhiebe: Zickenkrieg auf Tiktok: Selena Gomez verspottet Hailey Bieber

Der Schlagabtausch auf Social Media zwischen Sängerin Selena Gomez und Model Hailey Bieber geht in die nächste Runde: Selena soll Hailey in einem Tiktok-Clip nachgeäfft haben und entschuldigt sich danach auf Twitter dafür. Das Spektakel wird von den Fans genauestens verfolgt, kommentiert und auch inszeniert.

Selena Gomez soll in diesem Clip Hailey Bieber blossgestellt haben. Tiktok Screenshot/Selenagomez

Darum gehts Augen gerollt und mit dem Mittelfinger die Creme aufgetragen: Selena Gomez soll Hailey Bieber in einem Tiktok-Clip parodiert haben und entschuldigte sich im Nachhinein dafür.

Die Fans der Frauen tragen ihren Teil zu den wiederkehrenden Schlammschlachten im Internet bei.

Die treuen Fangemeinden unterstützen ihr jeweiliges Idol tatkräftig in den sozialen Medien. Sie interpretieren, kommentieren und inszenieren, selbst wenn die Stars längst genug davon haben.

Hailey Bieber (25) filmt während eines Ausflugs in Chicago ein zweiteiliges Tiktok-Video, in dem sie ihre Make-up-Routine vorstellt. Was sie dabei nicht erwartet? Wenig später postete Selena Gomez (29) ebenfalls einen Clip auf der Plattform, in dem sie ihr Gesicht eincremt. Dabei rollt die Sängerin theatralisch die Augen und nutzt den Mittelfinger fürs Auftragen. Auf dieses Video folgt der Backlash: Es sei klar, gegen wen dieses Video ziele. Selena Gomez mobbe Hailey Bieber, heisst es von Haileys Fangemeinde.

Halbherzige Entschuldigung auf Twitter

Auf Twitter meldet sich Selena Gomez im Nachhinein: «Leute, keine Ahnung, was ich getan habe, aber es tut mir wirklich leid. Das war keine schlechte Absicht. Wird bald gelöscht.» Momentan ist das Video immer noch online und wurde über 9,9 Millionen Mal angesehen. Das Pop-Sternchen hat aber die fast zu explodieren drohende Kommentarfunktion seines Videos ausgeschaltet.

Das hält die Fans aus beiden Lagern aber noch lange nicht ab, zu wettern und aus Printscreens neue provokante Videos zu schneiden. Diese posten sie dann erneut in den sozialen Medien, um ihre Idole zu bestärken. Während diesmal die Hailey-Supporter beschuldigen, verteidigen die Selena-Fans und reden dem Popstar in den noch offenen Kommentarspalten gut zu.

Ein tiefer Graben

Die zwei Feindeslager entstanden mit der Bekanntmachung der Beziehung und Hochzeit von Hailey Bieber und Sänger Justin Bieber (28), nachdem sich dieser von Selena Gomez getrennt hatte. Die Fans nutzen seither jede Möglichkeit, die beiden Frauen gegeneinander auszuspielen. Im Jahr 2019, als Selena den Song «Lose You to Love Me» herausbrachte, trafen die Fanbases aufgrund eines Posts von Hailey aufeinander. Selena versuchte, per Instagram-Live zu entschärfen. Dann im vergangenen Jahr musste sich Hailey beim Treppenaufstieg an der Met Gala «Selena»-Rufe anhören.

Von den Hasstiraden im Netz hat Hailey Bieber schon lange genug. Vor kurzem hat sie einen Beitrag auf Tiktok veröffentlicht «für all diejenigen, die jedes Mal, wenn ich poste, kommentieren». Im Video sagt sie mit entnervtem Ton: «Lasst mich in Ruhe.» Das Internet hatte jedoch anderes im Sinn: Einerseits ging die Tonspur des Clips viral und andererseits kamen Video-Collagen in Umlauf, welche angeblich Selenas gehässige Reaktion dazu zeigen sollten. Die Fans wettern also munter weiter, selbst wenn bei den Stars die Nerven blank liegen.