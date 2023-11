Ziegelbrücke: Bankomat gesprengt

Am Montagmorgen wurde am Bahnhof Ziegelbrücke SG ein Bancomat gesprengt.

In der Nacht auf Montag, kurz vor zwei Uhr, wurde am Bahnhof Ziegelbrücke SG ein Geldautomat gesprengt. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, trat die unbekannte Täterschaft an den im Bahnhofsgebäude eingebauten Geldautomaten heran und sprengte diesen mutmasslich mit Sprengstoff. Durch die Wucht der Detonation wurde der Automat aus dem Gebäude gerissen und Teile des Gebäudes beschädigt.