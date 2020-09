Facebook hat angedeutet, sich aus dem europäischen Markt zurückziehen zu wollen, falls die europäischen Behörden das Unternehmen in seiner Freiheit weiter einschränken. Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Juli sind die Daten von europäischen Facebook-Usern nämlich nicht ausreichend geschützt. Tatsächlich soll es den US-Behörden freistehen, auf diese Daten zuzugreifen. Davon betroffen sind rund 410 Millionen europäische Facebook-Nutzer, wie « Vice.com » schreibt.

Daraufhin hatte die Datenschutzkommission von Irland Anfang September eine Untersuchung dazu eingeleitet, wie Facebook Datenmaterial von der EU in die USA verlagert. Die Kommission hatte Facebook ursprünglich bis Mitte September Zeit gegeben, um auf eine Anordnung zu reagieren, den Datentransfer gänzlich einzustellen. Dies ist nun geschehen.

Zu wenig Zeit

Yvonne Cunnane, Chefin des Datenschutz-Teams bei Facebook, schreibt in einer Mitteilung: «Es ist nicht klar, wie Facebook und Instagram unter diesen Umständen weiterhin einen Service in der EU anbieten können.» Den Datentransfer zwischen der EU und den USA einzustellen, sei vollkommen undenkbar. Cunnane betont ausserdem, dass man Facebook nur drei Wochen Zeit gegeben habe, auf die Entscheidung der Kommission zu reagieren. Diese Zeit habe nicht ausgereicht, um einen adäquaten Plan zu fassen, wie die Zukunft von Facebook in der EU aussehen solle.