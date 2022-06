Schweizer Tennis-Turnier : Zieht das Swiss Indoors von Basel nach Zürich um?

Die Organisatoren des grössten Schweizer Tennis-Events denken offenbar über einen Standortwechsel nach.

Es ist das grösste Tennis-Turnier und der umsatzstärkste Sportanlass der Schweiz: Seit 1970 sorgt das Swiss Indoors in Basel zuverlässig für einen der Höhepunkte im jährlichen Eventkalender. Dass das prestigeträchtige Projekt plötzlich in Zürich, Bern oder Genf ausgetragen werden soll, ist kaum vorstellbar. Dennoch sollen sich die Turnier-Organisatoren gemäss der « NZZ » nach einem neuen Standort umsehen.

Tennis im Hockey-Tempel?

Wohin es denn gehen soll, ist unklar. Gut möglich, dass das Turnier, dessen 50-Jahr-Jubiläum 2020 wegen Corona ins Wasser gefallen war, bald in Zürich ausgetragen wird. Laut « Blick » soll es bereits einen informellen Austausch mit ZSC-CEO Peter Zahner gegeben haben, der diesen Sommer mit seinen Lions in die neue Swiss-Life-Arena umziehen wird. Bereits zwischen 1984 und 2008 war Zürich Gastgeberin eines ATP-Turniers.

So oder so, ab dem 22. Oktober geht die erste Ausgabe der Swiss Indoors seit 2019 über die Bühne. Dann sicherlich noch in Basel. Knapp 9000 finden in der St. Jakobshalle Platz.