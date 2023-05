Conference League Halbfinal: FC Basel – AC Fiorentina

Sollte Rotblau dann tatsächlich in den Final einziehen, ist es sehr gut möglich, dass es auf dem Barfi eine spontane Feier gibt. Auf dem Platz, auf dem schon unzählige Rotblau-Feste gefeiert wurden. Mit den Spielern? Daran will FCB-Star Lang keinen Gedanken verschwenden.

«Was nach dem Spiel kommt, habe ich weit weggeschoben. Ich bin auf das Spiel fokussiert», so der 32-Jährige. Und alles, was an positiven Nebeneffekten komme, falls sie gewinnen sollten, nehme er dann mit. «Aber ich würde sowieso am liebsten auf dem Barfi feiern, wenn wir den Final in Prag gewonnen haben.» Ausserdem sei es respektlos der Fiorentina gegenüber, wenn man jetzt schon über das Feiern sprechen würde.