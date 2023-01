Hat der Feuerteufel aus Scharans wieder zugeschlagen?

In Almens GR kam es zu einem Mottbrand auf einem landwirtschaftlichen Anhänger.

Am Donnerstag brannte es im Nachbardorf Almens GR auf einem Stroh-Anhänger.

In Scharans GR kam es innerhalb von 24 Stunden zu vier Bränden.

Am Donnerstag gegen Mittag kam es in Almens GR zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anhänger, der mit Stroh beladen war. Die Anwohner konnten den Brand löschen . Die Feuerwehr Domleschg ist ebenfalls zum Brandort ausgerückt. Der Schaden ist laut Kantonspolizei Graubünden gering. Dubios: Im Nachbardorf Scharans GR gab es zuvor vier Brände innerhalb von 24 Stunden.

Scharanser sind besorgt

Am Dienstag zwischen 19.30 und 20.30 Uhr stellten Anwohnende in einem Stall zwei kleinere Brandherde fest, die sie selbstständig löschten. Wenig später kam es dann zum Brand eines Holzschopfs ausserhalb des Dorfes. Am Morgen darauf rückte die Feuerwehr zu einem vierten Brand bei einem Holzlagerplatz aus. Einige Dorfbewohnende zeigten sich verunsichert. «Man weiss einfach nicht, ob und wo ein weiteres Feuer entfacht wird», sagte ein News-Scout gegenüber 20 Minuten.