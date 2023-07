Frauen-WM live: Schweiz – Neuseeland

Wie in den ersten beiden Gruppenspielen verzichtet Trainerin Inka Grings auf Alisha Lehmann in der Startelf. Luana Bühler fehlt ebenso gegen die Neuseeländerinnen. Die Verteidigerin konnte bereits gegen Norwegen nicht spielen und am Samstag konnte die Nati-Spielerin das Abschlusstraining nicht bestreiten. Für die Tore sollen Ramona Bachmann, Ana Maria Crnogorcevic und Seraina Piubel sorgen. Oder anders gesagt: Es ist die gleiche Elf wie gegen die Norwegerinnen am Dienstagabend (0:0). Wir sind gespannt und drücken der Frauen-Nati die Daumen.