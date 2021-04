In Schaffhausen soll am Samstag eine Demonstration stattfinden.

«Schluss mit den Massnahmen!»: Auf Telegram, Facebook und anderen Kanälen wird derzeit auf eine Corona-Demonstration in der Stadt Schaffhausen aufmerksam gemacht, die am Samstag, 17. April, stattfinden soll. Auf dem Flyer wird vermerkt, dass die Demonstration im Gegensatz zu Altdorf und Rapperswil von den Behörden bewilligt worden sei. Auch der von Massnahmen-Kritikern gegründete Verein «Stiller Protest» wirbt im Netz für den Anlass: «Organisiert von einer super Truppe», schreiben die Verantwortlichen auf Telegram zum Flyer.

Entscheidung am Donnerstag

Angesichts der Vorkommnisse an den Kundgebungen in Liestal, Chur und Altdorf müsse man nun jedoch über die Bücher, sagt Bettini. «Wir müssen die Situation neu beurteilen – ob nun die Bewilligung weiterhin gilt oder zurückgezogen wird, steht noch im Raum.»

Einfluss auf die Lagebeurteilung habe auch der Umstand, dass in den sozialen Medien erheblich für den Anlass geworben werde. Entschieden werden soll am Donnerstag – neben der Polizei hat auch der Stadtrat ein Mitspracherecht.

Zwei Verletzte an Demo in Altdorf

Aus ähnlichem Anlass geriet Altdorf UR letztes Wochenende in die Schlagzeilen, als sich rund 500 Demonstranten bei einer nicht bewilligten Kundgebung gegen die Corona-Politik versammelten. Zwei Personen wurden verletzt, die Polizei zeigte zwei Personen an und sprach 180 Wegweisungen aus.

Nicht bewilligt wurde auch die geplante Kundgebung vom 24. April in Rapperswil SG, die vom Verein «Stiller Protest» initiiert wurde. Wie der Verein in einer Medienmitteilung schreibt, hat er einen erneuten Antrag auf Bewilligung der Demo eingereicht. Man «erwarte den positiven Entscheid des Stadtrates in Rapperswil-Jona bis zum 19. April 2021», so die Veranstalter.