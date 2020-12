Im hart umkämpften Hinspiel in Rumänien holten die Young Boys dank dem Treffer von Christian Fassnacht einen Punkt. Dieses Resultat würde dem Schweizer Meister heute zur Qualifikation für die K.o.-Phase der Europa League reichen.

Die Berner hatten es letzte Woche im Gastspiel gegen die Roma verpasst, das Weiterkommen bereits frühzeitig zu sichern. Obwohl YB wie bereits im Hinspiel in Führung ging, verlor das Team die Partie zum Schluss.

Am Wochenende dann der Zittersieg gegen Luzern. YB führte zwar mit drei Toren nach der ersten Halbzeit, doch Luzern kam noch bis auf 2:3 ran und war dem Ausgleichstreffer nicht fern.

Heute also die Finalissima zuhause gegen Cluj. Die Rumänen liegen in der Gruppe zwei Punkte hinter YB und könnten mit einem Sieg an den Hauptstädtern vorbeiziehen.