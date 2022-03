Hochprozentiges für die Ukraine - «Ziel ist, 2022 eine Million Flaschen von ‹Vodka Zelensky› zu verkaufen» 

Sein Ziel ist, bis Ende 2022 eine Million Flaschen zu verkaufen und so zehn Millionen Franken an die Ukraine spenden zu können.

Er verspricht, die Gewinne zu 100 Prozent bis mindestens 2026 an die notleidenden Menschen in der Ukraine zu spenden.

«Durch Anastasiia, mit der ich seit sechs Jahren befreundet bin, ist der Krieg quasi live auf mein Handy gekommen», sagt der 43-jährige Unternehmer Tobias Reichmuth. Am 4. März flüchtete die Modedesignerin Anastasiia Rosinina aus Kiew in die Schweiz. Und damit begann eine innovative Idee ihren Lauf zu nehmen.

Der Unternehmer und Investor, der bekannt ist als Jurymitglied der Sendung «Höhle der Löwen», hatte sich gefragt, wie er aus der Zuschauer-Rolle des Krieges kommen könnte. So lancierte er gemeinsam mit Rosinina das Hilfsprojekt ‹Vodka Zelensky› zur Unterstützung unkomplizierter Hilfeleistungen an Menschen in der Ukraine oder auch Tiere, die dort in Not sind. «Ich dachte mir, dass es klappen könnte, weil die Leute keinen russischen Wodka mehr trinken möchten», sagt Reichmuth gegenüber 20 Minuten.