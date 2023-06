«Titanic»-Regisseur: «Ziemlich surreal» – Tauchboot-Tragödie macht James Cameron fassungslos

Cameron selbst unternahm per U-Boot gleich mehrere Tauchgänge zum Wrack der «Titanic», das auch Ziel der fünf Insassen der «Titan» war, deren Tauchboot jedoch am Sonntag verschollen war.

Dass es ausgerechnet am selben Ort wie der Titanic dazu kommen konnte, sei «einfach nur verblüffend», so der Regisseur.

Er sehe unheimliche Parallelen zwischen den beiden Tragödien, die am selben Ort passierten.

Es sei «ziemlich surreal»

«Dass es an genau derselben Stelle passiert, bei all der Taucherei, die auf der ganzen Welt vor sich geht, ist, denke ich, einfach nur verblüffend.» Es sei «ziemlich surreal».

Cameron selbst unternahm per U-Boot gleich mehrere Tauchgänge zum Wrack der «Titanic», das auch Ziel der fünf Insassen der «Titan» war, deren Tauchboot jedoch am Sonntag verschollen war. Nach Angaben der US-Küstenwache kamen sie aller Wahrscheinlichkeit nach ums Leben, als die «Titan» nahe den «Titanic»-Überresten in einer Tiefe von 3800 Metern implodierte.