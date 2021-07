Niederlande : Zig Ansteckungen nach Open-Air-Festivals – Regierung tritt auf Bremse

Die Niederlande sehen einen markanten Anstieg bei den Neuinfektionen. Ins Visier geraten sind besonders Grossanlässe wie etwa in Utrecht und im Südwesten des Landes.

Nach Öffnungen und Grossanlässen wie dem Open-Air-Festival «Verknipt» in Utrecht (im Bild) oder dem Ploegendienst-Festival in Breda verzeichnen die Niederlande einen markanten Anstieg bei den Neuansteckungen gerade bei 15- und 25-Jährigen. Screenshot Youtube

In den Niederlanden liegt die Inzidenz derzeit bei 2,17 – sechs mal höher als noch vor einer Woche und der höchste Wert seit Ausbruch der Pandemie im März 2020. Die Zahl bedeutet, dass rechnerisch 100 Infizierte 217 weitere Personen anstecken.

Zuletzt infizierten sich rund 8000 Menschen innerhalb von 24 Stunden. Mehr als 60 Prozent der Neuinfektionen wurden bei jüngeren Menschen zwischen 15 und 25 Jahren entdeckt.

Dabei hatte das Land erst vor kurzem seine Corona-Massnahmen gelockert: Zum 26. Juni fielen fast alle Schranken, auch Grossveranstaltungen waren seither erlaubt, sofern Besucherinnen und Besucher ein negatives Testergebnis oder einen Impfnachweis vorweisen konnten.

Zwei Festivals, zig Neuansteckungen

Jetzt, gut zwanzig Tage später, geht mit dem deutlichen Anstieg der Infektionen die grosse Ernüchterung einher. Die Gesundheitsbehörden haben vor allem Festivals, Diskos und Gaststätten als Infektionsherde ausgemacht.

Und das nicht von ungefähr: So haben sich beim zweitägigen Open-Air-Festival «Verknipt» (Durchgeknallt) in Utrecht von insgesamt 20’000 Besucherinnen und Besuchern rund 1000 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Am ersten Tag infizierten sich mindestens 448 Besucherinnen und Besucher, und am zweiten Tag weitere 516. Es wird befürchtet, dass die Zahlen noch weiter steigen werden, berichten niederländische Medien.

Schlechte Nachrichten kommen aber nicht nur aus Utrecht. Auch in Breda im Südwesten des Landes sind nach dem Open-Air-Festival Ploegendienst über 400 Neuansteckungen verzeichnet worden – mindestens.

«Kontrollen nicht wasserdicht»

Die Organisatoren beider Festivals reagieren geschockt und betonen, sie hätten sich an alle Auflagen gehalten. So hätten die Festivalbesucherinnen und -besucher nachweisen müssen, dass sie geimpft oder negativ getestet waren. Am Eingang sei streng kontrolliert worden und für Besucherinnen und Besucher seien Zeitfenster eingerichtet worden, um Andrang zu verhindern.

Dennoch räumt der Veranstalter des Ploegendienst-Festivals ein, dass das Kontrollsystem «nicht wasserdicht» gewesen sei: «In der Praxis zeigte sich, dass die Leute sich 40 Stunden vor Festivalbeginn testen lassen mussten», sagte er gegenüber bndestem.nl. «Das ist eine lange Zeit, in der man sich anstecken und mit dem Nachweis dennoch auf das Festival gehen konnte.» In der ganzen Region um Breda hätten die Ansteckungen bei unter 30-Jährigen markant zugenommen, so eine Behördensprecherin. «Auch wenn derzeit die Festivals im Fokus stehen, sehen wir auch anderswo einen sehr starken Anstieg bei den Infektionen.»

Versuche mit Alpha-, aber nicht mit Delta-Variante

Bei ihrem Entscheid, fast alle Corona-Massnahmen Ende Juni aufzuheben, hatte sich die niederländische Regierung auf die Ergebnisse von so genannten Fieldlab-Versuchen gestützt. Dabei wurde getestet, unter welchen Voraussetzungen (Impfung, Genesung, Negativtests) Einrichtungen im öffentlichen Raum wieder geöffnet werden können. Die Krux: Die Versuche hatten sich an der Alpha-Variante des Coronavirus orientiert, nicht aber an der deutlich ansteckenderen Delta-Variante.

Mittlerweile ist man in den Niederlanden wieder auf die Bremse getreten und hat bestimmte Lockerungen rückgängig gemacht: Klubs und Diskos sind wieder geschlossen und Festivals verboten. Zudem gelten wieder strengere Kontaktbeschränkungen für die Gastronomie und Kulturveranstaltungen. Ministerpräsident Mark Rutte hat sich für die zu frühe Öffnung bereits entschuldigt. Die neuen Einschränkungen gelten zunächst bis Mitte August.

Laut Johns Hopkins University gab es in den Niederlanden seit Ausbruch der Pandemie bis zum 14. Juli 2021 über 1,7 Millionen bestätigte Corona-Infektionen – und mehr als 18’000 Tote.