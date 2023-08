Kann einhändiges Fahren oder Rauchen gebüsst werden?

Essen am Steuer wird recht häufig gebüsst, das Tippen von Nachrichten ebenso. Aber wie steht es ums Rauchen? Wir erklären, warum einhändiges Fahren an sich legal ist und trotzdem öfters verzeigt wird.

Zigarette in der Hand : Ist Rauchen am Steuer wirklich erlaubt?

Frage von Heinz ans Viva-Expertenteam:

Letzthin fiel mir auf, wie viele Autofahrer und Autofahrerinnen am Steuer rauchen. Dabei halten sie mit der einen Hand lässig die Zigarette, mit der anderen lenken sie. Kann einhändiges Fahren oder Rauchen nicht gebüsst werden?

Antwort:

Lieber Heinz



Zwar steht in keinem Gesetz, dass Essen, Trinken oder Rauchen am Steuer explizit verboten ist. Trotzdem wird besonders Essen häufiger mal gebüsst. Wie kann das sein? Grundsätzlich gilt: Mindestens eine Hand muss am Lenkrad sein (auch mit Lenkassistent). Die zweite Hand darf vom Lenkrad weggenommen werden, falls sie Fahraufgaben (z. B. Gangwechsel) erledigt oder zumindest sofort eingreifen könnte. Weil die Hand selbst mit einer Zigarette noch ans Lenkrad greifen kann, ist Rauchen in der Regel erlaubt. Wenn diese freie Hand einen Cheeseburger hält, ist sie aber so beschäftigt, dass sie eben nicht mehr frei ist. Das wird gebüsst.

Es gibt keine Faustregel, es kommt auf den Einzelfall an. Die Viva-Mobilitätsexperten

Wird Rauchen am Steuer verzeigt? Die Experten klären auf. Getty Images/iStockphoto

Wichtig: Das ist kein Freibrief, es gibt keine Faustregel. Wie bei jeder Verzeigung kommt es auf die Umstände des Einzelfalls an, von Verkehrsdichte über Ablenkung bis zum Grad der theoretischen Gefährdung. Wer eine Zigarette raucht, davon aber nicht abgelenkt wird und sicher fährt, bleibt bussenfrei. Wer beim Anzünden länger den Blick vom Verkehr abwendet, riskiert je nach Dauer und Situation eine Strafe. Fast sicher wird verzeigt, wenn Abaschen dazu führt, dass man die Spur nicht hält. So was kostet minimal Hunderte Franken.

Der Bundesrat plant kein Verbot des Rauchens am Steuer. Die Viva-Mobilitätsexperten

Der Bundesrat sagt übrigens, ein Verbot des Rauchens oder Essens am Steuer sei unnötig. Beim Smartphone ist das zwar generell so, weil Ablenkung und Gefahrenpotenzial hier besonders hoch sind. Bei allem anderen gilt jedoch: Solange man das Fahrzeug trotzdem sicher führt und auch im Notfall sicher führen könnte, die zweite Hand weitgehend frei ist und die volle Aufmerksamkeit dem Verkehr gehört, ist es okay. Übrigens: Ungesund ist Rauchen natürlich sowieso. Manche Länder verbieten es bereits: In Italien darf nicht geraucht werden, wenn Kinder unter zwölf Jahren oder Schwangere mitfahren, in Frankreich nicht bei unter 18-jährigen Passagieren.



