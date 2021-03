« R einer Zufall», so Kurdirektor Pascal Jenny.

In Arosa wurden Schneeterrassen für die Besucher erbaut.

Die Verantwortlichen rechnen in diesem Jahr mit mehr Abfall.

Eine improvisierte Schneeterrasse in Arosa GR sorgt für Aufsehen.

Als Reaktion auf die vom Bund verordnete Schliessung der Terrassen der Berg-Beizen wurde man im Skigebiet Arosa GR erfinderisch. Kurzerhand wurde aus den Schneemassen eine Schneeterrasse gebaut . «Die Rückmeldungen darauf waren sehr positiv», sagt Kurdirektor Pascal Jenny auf Anfrage. Gleichzeitig lanciert Arosa-Tourismus eine Kampagne gegen Littering unter dem Namen #sauberesarosa samt Clean-up-Challenge. « Zigistummel im Schnee, Masken auf der Strasse, Take-Away-Becher im Gebüsch... Littering ist traurige Realität und das leider auch in Arosa » , heisst es dazu auf Facebook . Die Challenge ist einfach: Findet man Abfall in der Natur, wo er nicht hingehört, solle man mindestens drei Teile aufsammeln. «Mache ein Foto, wie du den Müll fachgerecht entsorgst», heisst es weiter. Und dann soll man das Foto mit dem Hashtag #sauberesarosa teilen und drei Freunde nominieren, mitzumachen.

Gibt es mit der neuen Schneeterrasse ein Litteringproblem? «Nein, es wäre zwar thematisch passend, ist aber reiner Zufall», so Jenny. Die Kampagne sei Teil der Nachhaltigkeits s tra te gie der Gemeinde Arosa. Man mache sich aber in dieser Saison durchaus auf mehr Abfall gefasst. «Wir rechnen dieses Jahr mit deutlich mehr Abfall als in anderen Jahren, auch weil die Restaurants nicht öffnen konnten», sagt Jenny. Deshalb habe man die Kampagne i n Hinblick auf das Ende der Skisaison lanciert, um die Bevölkerung zu sensibilisieren. Auch Jenny selbst hilft tatkräftig mit, wie auf seinem Instagram-Kanal zu sehen ist.