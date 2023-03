Cleverer Zug : Zikaden schiessen mit Urintröpfchen um sich – im Sekundentakt

Manche Zikaden schleudern in kurzen Abständen kleine Urintröpfchen in die Gegend. Damit schlagen sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.

Bestimmte Zwergzikaden haben einen immensen Durchsatz an Futter. So schleudern sie Tag für Tag das rund 300-fache ihres Körpergewichts an kleinen Urintröpfchen aus ihrem Hinterteil. Möglich wird das durch eine Art spezialisierter Vorrichtung, wie Forschende um Saad Bhamla vom Georgia Institute of Technology im Fachmagazin «Nature Communications» schreiben. Auf Videos der Forschenden ist zu sehen, wie die Tierchen quasi im Sekundentakt kleine Tröpfchen verschiessen.